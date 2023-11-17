ХАМАС заявило о поражении более 60 единиц «сионистской» военной техники

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда в видеообращении в пятницу, 17 ноября, заявил, что за последние четыре дня было поражено 62 единицы военной техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), – сообщают СМИ.