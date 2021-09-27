Рекомендуется к прочтению лицам, верящим в подобные сказки как на картинке

Любопытно, однакоБизнес и финансыРекомендуется к прочтению лицам, верящим в подобные сказки как на картинке автор - Владимир Круглов Давайте внимательно посмотрим сколько на картинке правды.Вернуться к статье3710НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLiudmila Kosteley (Моисеева)А что спрашивать? Каждый занимается своим делом, это её работа. Пусть и работает. Им видней, что делать. Такие темы не для опросов. А кто где учился, то неважно. Каждый хвалит своё.Приведу пример. Где бы не была, как придёшь на работу, говорят:"Вот была бы у вас наша школа." Ну обучилась. И по времени меньше, и по качеству, но-БУМАШКА, она и в Африке, бумашка. Чем больше, тем лучше. Опять же для себя, узнать, чем их образование, отличается от нашего. Не в образовании дело, а в человеке.Андрей БалашовМадам, а как у Вас с интеллектом.... В Пиндостане не только обучают, там еще и вербуют... Не стоит забывать об этом...Арсен МежлумовВ Африке может быть и "бумаШка", а в России она "бумаЖка". "Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка." М. А. Булгаков, "Собачье сердце".Владимир EвтушенкоГде вы там хоть один грамм интелллекта увидели?Liudmila Kosteley (Моисеева)Завербовать могут и у нас, необязательно куда-то ехать. Если ЧЕЛОВЕК, то нигде и никогда против себя не пойдёт. Сколько наших обучалось и в США, и в Англии и возвращались. Мы должны знать и их школы.Liudmila Kosteley (Моисеева)Liudmila Kosteley (Моисеева)Там евтушенко нас заблокировал, а ему его портрет просили передать.Андрей БалашовМадам, Вы непробиваемая. Возвращаться -то они возвращаются, только вопрос с какими мозгами. А туда посылают не абы кого - людей с перспективой... Вот именно против себя... Если тебе гарантируют рост карьеры после "учебы" ... И не забывайте одну вещь - еврейское лобби действует всюду и повсеместно. Его мощь до такой степени велика что президент Жак Ширак был вынужден поднять лапки... У нас этих "французов" как собак нерезанных. Один Познер с Ургантом чего стоят....Liudmila Kosteley (Моисеева)Похоже непробиваемый это вы. Чуть что, евреи виноваты! Ну сколько у нас евреев в России и работают на СВОЮ РОДИНУ! Вот как только начинают о НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ говорить, то это уже финал. А началось с БУКВЫ, которую напечатали с иностранной клавиатуры. И собственно ИНОСТРАНЕЦ.Андрей БалашовМадам, да ты просто дура!Алексей Сафронов👏👏👏Игорь КузнецовПочему бы не поехать на стажировку, тем более тем, кто занимается международными банковскими операции? И при Петре I, и при Сталине посылали учиться за рубеж, главное чтобы там "мозги не перековали" как нашим младореформаторам, которых послали учиться при Андропове. Относительно вывода денег - если это прибыль резидентов и нерезидентов с уплатой всех налогов, нужно гарантировать вложения в нашу экономику со стороны государства и предоставить условия для вложения в России.Юлия МасловаИзвините. Немцов закончил Горьковский государственный университет им.Лобачевского. Кириенко -Горьковский институт инженеров водного транспорта и Академию народного хозяйства. У вас какие-то иные сведения об их образовании?Или вы кого-то другого под младореформаторами подразумеваете?Игорь КузнецовТермин "младореформаторы" относится к Гайдару, Чубайсу и другим из их "ленинградской группы". Во второй половине 1980-х годов куратором от КГБ у команды «молодых реформаторов», возглавляемой Гайдаром и Чубайсом, был молодой офицер КГБ Сергей Владиславович Кугушев. Именно он свёл эту команду «молодых реформаторов» с Борисом Николаевичем Ельциным. В книге «Третий проект», написанной в соавторстве с Максимом Калашниковым, Сергей Кугушев сообщает, что "В конце 1970-х годов Андропов из особо приближенных лиц создал замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР по образцу то ли оруэлловского Братства..." Почитайте, интересно.КОТСУПЕРБЕЗГРАМОТНЫЙ автор.VVVan Van"Если она конечно у неё была." автор и не отрицает и не подтверждает, он просто не знает была ли стажировка, и тут же втирает свое мнение всем читателям абсолютно не понимая сути вопроса. Если я не знаю права ли она, или не права, я не пытаюсь писать всякую ересь для всеобщей публикации и хайпа ради, в отличие от Круглова.Андрей БалашовАфтар - кретин. Естественно она отправила валюту, а на картинке дан перевод в рубли по курсу... Это первое. Не стоит писать о том чего не знаешь... И про стажировку было бы неплохо проверить\, а не писать "если и была"...Леший ДремучийЧто за писарчук нацарапал этот бред про "патриотку" наебулину? Смешнее будет только басня про то, что чубайс - ярый государственник и ни разу не друг путину.МГМалик ГумеровРоль Набиуллиной = это ДИВЕРСАНТ врага внутри РФ !!!Boleslav BuljanowskijА чего запих в зад можно то???ИванЭкономический блок правительства России ведёт Россию западным курсом.ИванИванВладимир EвтушенкоАвтор Еровская шавка, тупая, как любой лакей. Рубли в доллары превращают и они навсегда , НАВСЕГДА, уходят из страны.Владимир EвтушенкоЦБ России стал активно избавляться от Американских долговых бумаг, "! И стал закупать бумаги Европы, так чо хрен редьки не слаще.Арсен МежлумовГлава Центрального Банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина является представителем компрадорской, либеральной денежно-экономической буржуазной власти, которая не заинтересована в развитии РФ как самостоятельной, промышленно развитой державы. И вообще в мощном, индустриально развитом Российском государстве как таковом, поскольку оно только мешает поддерживаемым ими "сырьевикам" сбывать российские природные ресурсы на Запад и самим жить припеваючи. Да и перед ЦБ РФ никто такой задачи по развитию экономики страны и не ставил. ЦБ РФ даже не исполняет одну из основных предусмотренных Конституцией РФ задач по защите и обеспечению устойчивости рубля. Это благодаря ЦБ РФ рубль волатилен и является одной из самых недооценённых валют в мире. Сегодня доллар стоит где-то 73 рубля, а евро - 85 рубля, однако на деле стоимость "американца" должна максимум составлять 23-24 рубля. Наша денежно-экономическая власть в лице ЦБ РФ и Минфина постоянно стремятся пополнять бюджет не через рост экономики, не за счёт развития реального промышленного сектора производства, новой индустриализации промышленности, открытия новых производств, избавления от экспортной зависимости, когда практически все товары народного потребления мы вынуждены закупать за границей, сокращения спекулятивного сектора, создания новых справедливо оплачиваемых рабочих мест в т.ч. для молодых специалистов, а через девальвацию, а следовательно, за счёт инфляционного налога, через введение и увеличение явных и завуалированных налогов, за счёт недоплаты работающим и пенсионерам.Татьяна ТучакВложение миллиардов долларов в экономику США - это не вывод денег России! Ну что вы. Это инвестиции во вражеское, если верить Путину, государство. А рубли действительно нахрен никому не нужны.TatyanaЯ такую агитку за 3 минуты могу слепить.Александр ГоловиновПо величине золотого запаса ЦБ РФ занимает шестое место в мире ( при Сталине было второе - 2800 тонн) и это, несмотря на то, что по добыче золота наша страна занимает сейчас второе место. Политику увеличения золото - валютных резервов начал ещё А. Геращенко, а все лавры достались г - же Набиуллиной. А то, что наша экономика буксует или находится в состоянии рецессии последние несколько лет не в последнюю очередь «заслуга» руководителя ЦБ и её команды.Татьяна БраунУх как некоторым комментаторам мозги раскрутили.....Алексей СафроновМоё глубочайшее уважение к Эльвире Набиуллиной уже за то, что именно она осмелилась провести генеральную чистку российским банкам, которые занимались отмывкой чёрного нала и выводом средств за бугор. Более того, она умнейшая и красивая женщина, на самом деле достойна нашего уважения и, благодаря своей деятельности, самых высших государственных заслуг.саша дмитренкосмешно как ублюдки с 3 классами образования обсуждают политику центробанка))) я ничего не понимаю в экономике,для этого есть наш президент,а ему я верю!!!!SKserghei kapustinИ почему-то не известно, кто является учредителем Центробанка России.TatyanaУ нас каждый таксист и каждая уборщица знают, как надо управлять страной. А уж как воздействовать на экономику посредством политики ЦБ - так это даже каждая выжившая из ума старуха и каждый алкаш знает. Народ, что обсуждаем? Хоть бы не позорились.саша дмитренкоэто же враг!!)) кого винить в неудачах? а набиуллину,путина и ер!)) не себя же,,,,TatyanaДа как же упустить такой момент - набить себе цену хотя бы в собственных глазах?)))Александр ДенисовЯ смиюся над такими авторами. Ну сходил бы в ВиКи посмотрел бы, где наебулина шароебилась в штатах. А как из банка Открытия, между прочим, "кошелька" ЦБ, вывели все деньги под ноль, это только слепо-глухо-немой не знает. Да и про другие, "шалости" ЦБ, с разворовыванием сторонних банков при их ликвидации, много известно.Комментировать
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