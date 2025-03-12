Названы сроки появления УАЗ Патриот с автоматом

Версия флагманского внедорожника УАЗ Патриот с автоматом остается в планах предприятия, но не является ближайшей перспективой, следует из нового интервью генерального директора Ульяновского автозавода Алексея Спирина.
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