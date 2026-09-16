Latin America accounts for 85% of 2025 environmental defender killings

Latin America accounted for 105 of the 124 land and environmental defenders killed worldwide in 2025 -- nearly 85% of the global total.
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