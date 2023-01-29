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У Неймара 32 (17+15) очка по «гол+пас» в 25 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он опережает Месси в Лиге 1

Неймар набирает больше очка за матч в «ПСЖ» в этом сезоне. 30-летний форвард сборной Бразилии открыл счет в матче 20-го тура Лиги 1 против «Реймса» (1:0, второй тайм).

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