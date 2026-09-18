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«Гравитация сломалась или почему это не падает?»: 20 фото, которые бросают вызов законам физики

«Гравитация сломалась или почему это не падает?»: 20 фото, которые бросают вызов законам физики

Если вы хорошо учились в школе, то помните о существовании трех законов Ньютона и, наверное, даже сформулировать их можете.

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