Ходченкова окунулась в мир любви

В Москве состоялась премьера датского фильма «Копенгагена не существует» В летнем кинотеатре Summer Cinema by Kion на Красном Октябре собрались звезды театра и кино, чтобы посмотреть чувственную датскую мелодраму «Копенгагена не существует».
В Москве состоялась премьера датского фильма «Копенгагена не существует» В летнем кинотеатре Summer Cinema by Kion на Красном Октябре собрались звезды театра и кино, чтобы посмотреть чувственную датскую мелодраму «Копенгагена не существует».
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