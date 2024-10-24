Эксперт перечислил способы предотвратить появление царапин на паркете

Нужно избегать перепада температур и обеспечивать циркуляцию воздуха, чтобы паркет как можно дольше оставался в презентабельном виде Эксперт рекомендует использовать войлочные накладки на ножки мебели, чтобы снизить риск появления вмятин и царапин на паркете.
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