Эксперт перечислил способы предотвратить появление царапин на паркете

Нужно избегать перепада температур и обеспечивать циркуляцию воздуха, чтобы паркет как можно дольше оставался в презентабельном виде Эксперт рекомендует использовать войлочные накладки на ножки мебели, чтобы снизить риск появления вмятин и царапин на паркете.