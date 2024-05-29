29 мая православная церковь чтит память святого преподобного Феодора Освященного. На Руси его прозвали Федором Житником.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
29 мая православная церковь чтит память святого преподобного Феодора Освященного. На Руси его прозвали Федором Житником.