Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в России подстегнет спрос и спровоцирует рост цен на такие квартиры в Крыму и такое повышение может превысить 20%.
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