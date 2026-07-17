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Царьград

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РИАН: Зеленского ограничили в публичных выступлениях из-за угрозы покушения

РИАН: Зеленского ограничили в публичных выступлениях из-за угрозы покушения

Пресс-конференция за стеклом: что известно о новых мерах охраны Зеленского.На фоне массовых акций протеста на Украине и роста угроз со стороны политических оппонентов Владимира Зеленского спецслужбы ограничили его публичные выступления.

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