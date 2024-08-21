Стало известно об планах НАТО разместить войска в Финляндии

Политика как она есть

Страны-члены НАТО обсуждают возможность размещения своих войск на территории Финляндии. Об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, добавив, что, в частности, переговоры касались отправки военных формирований Норвегии и Швеции в Лапландию, передает издание Yle.