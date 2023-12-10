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Компания Vista Outdoor предупредила о глобальном дефиците пороха в мире

Компания Vista Outdoor предупредила о глобальном дефиците пороха в мире

Цены на боеприпасы существенно подрастут на фоне ожидающегося в мире глобального дефицита пороха. С таким прогнозом выступила владеющая брендами огнестрельного оружия компания Vista Outdoor, сообщил Newsweek.

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