Депутат Немкин призвал ввести жесткие требования к защите интернет-провайдеров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Немкин выступил с призывом ужесточить стандарты, которые государство разработало для оценки защитных систем интернет-провайдеров, чтобы избежать вреда для пользующихся их услугами граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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