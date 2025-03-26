Депутат Немкин призвал ввести жесткие требования к защите интернет-провайдеров

Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Немкин выступил с призывом ужесточить стандарты, которые государство разработало для оценки защитных систем интернет-провайдеров, чтобы избежать вреда для пользующихся их услугами граждан.