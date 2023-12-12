Стало известно, что супругу первого президента РФ Наину Ельцину экстренно госпитализировали в Москве

91-летнюю Наину Ельцину экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник Москвы. Внезапное ухудшение состояния Наины Ельциной поставило врачей перед непростым выбором – супруге первого президента Российской Федерации потребовалась немедленная госпитализация.
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