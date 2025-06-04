Курс юаня резко упал до 10,9518

Курс юаня резко упал до 10,9518Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 10,9518, теряя 0,62% Юань КНР - базовая единица китайской денежной системы жэньминьби (Renminbi, RMB - кит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии