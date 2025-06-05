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Мода и Шоу-бизнес

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Катю IOWA резко осудили за выбор концертного костюма для выступления перед детьми

Катю IOWA резко осудили за выбор концертного костюма для выступления перед детьми

Певица Катя IOWA спровоцировала настоящий скандал своим выступлением в Великом Новгороде на концерте, посвящённом Дню защиты детей.

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