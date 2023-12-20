Преподавателя петербургского колледжа задержали за получение взяток от учащихся

Как минимум шесть человек заплатили ему за хорошие оценки. Правоохранительные органы задержали 51-летнего преподавателя математики и общих естественнонаучных дисциплин Авиационно-транспортного колледжа гражданской авиации по подозрению в получении взяток от студентов.
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