Беременную женщину нашли мертвой в сгоревшем фургоне

Правоохранительные органы Уэльса продолжают расследование обстоятельств гибели 38-летней беременной Саманты Натали Фитиан, чье тело было обнаружено в сгоревшем фургоне неподалеку от промышленной зоны.
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