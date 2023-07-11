Военное обозрение

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Средневековая артиллерия по Йену Хиту

Средневековая артиллерия по Йену Хиту

Трехствольная пушка из польско-советского кинофильма «Пан Володыевский» (1969) «…и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела».

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