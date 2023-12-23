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Верховный суд США не будет торопить дело о президентском иммунитете Трампа

Верховный суд США не будет торопить дело о президентском иммунитете Трампа

Верховный суд Соединенных Штатов Америки не собирается торопить расследование вопрос о том, обладает ли бывший президент страны Дональд Трамп президентским иммунитетом от предполагаемых преступлений, которые якобы были совершены им в период нахождения у власти.

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