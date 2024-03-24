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Уже! Часов Яр – российские бойцы зашли в город и продвигаются с восточной части

Уже! Часов Яр – российские бойцы зашли в город и продвигаются с восточной части

Часов Яр – у ВСУ очень серьезные потери как уничтоженными, так и тяжелоранеными. К утру пришло подтверждение успешного продвижения ВС РФ к северу от Красного(Ивановского) и восточнее Часов Яра: - Наши войска вышли на восточную окраину города в район «Канала».

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