Уже! Часов Яр – российские бойцы зашли в город и продвигаются с восточной части

Часов Яр – у ВСУ очень серьезные потери как уничтоженными, так и тяжелоранеными. К утру пришло подтверждение успешного продвижения ВС РФ к северу от Красного(Ивановского) и восточнее Часов Яра: - Наши войска вышли на восточную окраину города в район «Канала».