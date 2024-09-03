Политолог указала на падение шансов Шольца на еще один срок канцлера

Шансы Олафа Шольца на еще один срок на посту канцлера ФРГ стремительно падают на фоне земельных выборов в Саксонии и Тюрингии, где возглавляемая им Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) провалилась при голосовании.
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