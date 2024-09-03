ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Где же специалистов наберут, если в группах геологов по 5-6, а на курсе едва ли 2-3 десятка...и не факт, что все они ...Козлов заявил о н...
  • Evgeni Velesik
    Принимайте D3 and Omega3-6 и всë у вас будет!В РФ обнаружили м...
  • Леонид -
    Швейцария перестала быть нейтральной присоединившись к санкциям против РоссииАналитик заявил о...

Политолог указала на падение шансов Шольца на еще один срок канцлера

Политолог указала на падение шансов Шольца на еще один срок канцлера

Шансы Олафа Шольца на еще один срок на посту канцлера ФРГ стремительно падают на фоне земельных выборов в Саксонии и Тюрингии, где возглавляемая им Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) провалилась при голосовании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх