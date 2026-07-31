Не пуля, а глушилка: чем решается беспилотный десант

В июле 2026 года украинская 123-я бригада высадила на Кинбурнскую косу боевого робота с безэкипажного катера — операцию назвали первым в мире беспилотным морским десантом, но за громкой формулировкой скрывается короткий рейд двух машин, который важен не как победа, а как индикатор смены самой точки, с которой теперь начинается десант.