Не пуля, а глушилка: чем решается беспилотный десант

В июле 2026 года украинская 123-я бригада высадила на Кинбурнскую косу боевого робота с безэкипажного катера — операцию назвали первым в мире беспилотным морским десантом, но за громкой формулировкой скрывается короткий рейд двух машин, который важен не как победа, а как индикатор смены самой точки, с которой теперь начинается десант.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии