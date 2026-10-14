Молитва может быть способом отвлечься от тревожных переживаний, но при частых панических атаках следует обращаться за медицинской помощью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
- Т Ямпольская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым