Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков в пределах одного сезона

Артемий Панарин повторил достижение ряда легенд и звезд российского хоккея. В ночь на 27 марта в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме дожал «Филадельфию Флайерз» (6:5).
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