В нескольких субъектах России, включая Московскую и Ленинградскую области, Свердловскую и Тюменскую области, а также Краснодарский и Забайкальский края, за последний месяц резко возросло число случаев появления волков вблизи жилья.
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