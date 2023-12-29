Шокирующий случай у дома на Пятницком шоссе

Парень тяжело ранил обидчика матери Шокирующий случай произошёл у дома на Пятницком шоссе: семнадцатилетний парень расстрелял из пневматического пистолета гражданского мужа своей матери, семь раз выстрелив ему в голову и в грудь.
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