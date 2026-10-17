Современная роскошь — это не обязательно дорогие вещи или редкие поездки. Иногда она выглядит гораздо проще: телефон выключен, уведомления остаются без ответа, а владелец устройства не испытывает из-за этого тревоги.
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