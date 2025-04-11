Балерина Волочкова обвинила депутатов Госдумы в «обдирании народа» штрафами

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова раскритиковала принятие депутатами Госдумы РФ закона, вводящего штраф за употребление ненормативной лексики в общественных местах в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва».
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