smi.today

1 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай ИВАНОВ
    Насколько я помню, после Павловской реформы  Сбербанк по итогам года отчитался об 1 триллионе чистой прибыли. То есть...Госдума отложила ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Потому как выступает глава Роспотребнадзора Анна Попова, что надо продлить противо ковидные ограничения до 2024 года,...Попова назвала ко...
  • Алексей Сафронов
    Наоборот, надо "затягивать" запуск Северного потока-2. Это очень значительно увеличит цены на газ, что естественно на...«Затягивать нельз...

В Тюменской области расширили список мест, доступных по QR-коду

В Тюменской области расширили список мест, доступных по QR-коду

Список мест, для посещения которых требуется QR-код дополнительно ввели в Тюменской области, соответствующие изменения в постановление регионального правительства № 120-п, подписал глава региона Александр Моор, 16 ноября сообщает «Тюменская линия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх