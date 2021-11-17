В Тюменской области расширили список мест, доступных по QR-коду

Список мест, для посещения которых требуется QR-код дополнительно ввели в Тюменской области, соответствующие изменения в постановление регионального правительства № 120-п, подписал глава региона Александр Моор, 16 ноября сообщает «Тюменская линия».
Список мест, для посещения которых требуется QR-код дополнительно ввели в Тюменской области, соответствующие изменения в постановление регионального правительства № 120-п, подписал глава региона Александр Моор, 16 ноября сообщает «Тюменская линия».
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