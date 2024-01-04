Врачи напомнили, почему нельзя пить алкоголь в бане

Жителям Тулы медики дали рекомендации относительно потребления алкоголя с подробными объяснениями. Например, врачи настоятельно советуют тулякам избегать употребления больших количеств алкоголя во время посещения бани.
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