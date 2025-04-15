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Победа со слезами и ценниками: день, который мы превращаем в шоу

Победа со слезами и ценниками: день, который мы превращаем в шоу

Победа со слезами и ценниками: день, который мы превращаем в шоу Ирина ВальковаЗа месяц до 9 Мая, когда вся страна должна готовиться к глубокому, почти молитвенному празднику, в информационное поле врываются цифры.

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