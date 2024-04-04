Замминистра и популярный блогер сыграли в «Смуту»

Игра «Смута» о событиях 1612 года в России стартовала на платформе VK Play. Оценить графику и геймплей, на разработку которых создатели получили почти 500 млн рублей, игроманы и любители истории смогли 4 апреля.
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