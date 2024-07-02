УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА На пересечении пер.К Цеткин и Крестьянской лежит на обочине дороги труп мужчины.
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА На пересечении пер.К Цеткин и Крестьянской лежит на обочине дороги труп мужчины.