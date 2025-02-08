 «Язык не поворачивается называть тебя на «вы»»: как отреагировал Сталин на дерзость Чкалова

О легендарном летчике Валерии Чкалове ходит множество разнообразных баек. Так, например, у историков и по сей день нет единого мнения о том, пролетал Чкалов под мостом или этот подвиг приписали ему уже позднее.
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