Возрождение российского авторынка: продажи новых легковых автомобилей вернулись на докризисный уровень

Сильные показатели в марте 2024 года Российский автомобильный рынок переживает заметный подъем, поскольку в марте 2024 года продажи новых легковых автомобилей взлетели на впечатляющие 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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