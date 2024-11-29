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Вечерний Новосибирск

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Поминки закончились дракой в новосибирском Академгородке

Поминки закончились дракой в новосибирском Академгородке

Вчера, 28 ноября, в 22:28 из ресторана на улице Терешковой в Академгородке в дежурную часть охранного агентства поступил телефонный звонок – администратор просила поскорее прислать группу быстрого реагирования.

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