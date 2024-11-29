Поминки закончились дракой в новосибирском Академгородке

Вчера, 28 ноября, в 22:28 из ресторана на улице Терешковой в Академгородке в дежурную часть охранного агентства поступил телефонный звонок – администратор просила поскорее прислать группу быстрого реагирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии