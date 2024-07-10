Камчатский край укрепляет связи с Китаем за счет развития туризма

Российская Камчатка продолжает развивать свои международные отношения, особенно с Китаем. Последнее подтверждение этому - недавняя рабочая встреча с делегацией из китайского города Фуюань, которая состоялась в Камчатском крае.
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