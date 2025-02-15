Царьград
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Царьград

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Впервые за всё время. Жёсткий разговор Путина с Набиуллиной. Даже "Блумберг" прочувствовал

Впервые за всё время. Жёсткий разговор Путина с Набиуллиной. Даже "Блумберг" прочувствовал

Раз за разом, даже в период международной турбулентности, Эльвиру Набиуллину зарубежные эксперты называли одним из самых успешных и талантливых глав центробанков.

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Комментарии
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Maxim
Щас ещё посевную провалят: в АПК нет таких прибылей, как у банков, которые забирают больше, ничего не производя.. Инфлу это только ускоряет: товаров меньше, а цены - растут..
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