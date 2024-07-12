Сотрудники минсельхоза Британии заявили, что «могут и готовы» бастовать

Готовность бастовать за справедливые условия труда выразили члены профсоюза государственных и коммерческих служб (PCU), которые работают в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra), 10 июля сообщает сетевое издание Agriland.
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