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Роналду занимался на велотренажере в раздевалке «Аль-Насра» во время 2-го гола в ворота «Аль-Таи»

Роналду занимался на велотренажере в раздевалке «Аль-Насра» во время 2-го гола в ворота «Аль-Таи»

Криштиану Роналду смотрел часть матча «Аль-Насра» с «Аль-Таи» на велотренажере в раздевалке. Пресс-служба клуба показала, как форвард отреагировал на второй гол «Аль-Насра» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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