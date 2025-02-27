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Набиуллина рассказала о росте покупок жилья россиянами за свои деньги

Набиуллина рассказала о росте покупок жилья россиянами за свои деньги

Доля покупок новостроек за собственные средства выросла до 60% в 2024 году На фоне высоких ставок по ипотеке россияне стали активнее покупать новостройки за собственные средства, отметила глава ЦБ Доля собственных средств россиян на счетах-эскроу выросла с 40% в 2023 году до 60% в 2024-м.

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