Набиуллина рассказала о росте покупок жилья россиянами за свои деньги

Доля покупок новостроек за собственные средства выросла до 60% в 2024 году На фоне высоких ставок по ипотеке россияне стали активнее покупать новостройки за собственные средства, отметила глава ЦБ Доля собственных средств россиян на счетах-эскроу выросла с 40% в 2023 году до 60% в 2024-м.