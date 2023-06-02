В Минздраве связали рост заболеваемости сифилисом в РФ с мигрантами

В последние годы в России отмечается заметный рост заболеваемости сифилисом. Как пояснил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, одной из основных причин является увеличение миграционных потоков.
В последние годы в России отмечается заметный рост заболеваемости сифилисом. Как пояснил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, одной из основных причин является увеличение миграционных потоков.
Свежие комментарии