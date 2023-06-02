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В Минздраве связали рост заболеваемости сифилисом в РФ с мигрантами

В Минздраве связали рост заболеваемости сифилисом в РФ с мигрантами

В последние годы в России отмечается заметный рост заболеваемости сифилисом. Как пояснил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, одной из основных причин является увеличение миграционных потоков.

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