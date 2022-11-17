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Александр Кожевников: «Популярность СКА на одном уровне с «Зенитом». Ротенберг и его коллеги сделали хоккей одним из главных видов спорта в Петербурге»

Александр Кожевников считает, что популярность СКА в Петербурге на одном уровне с «Зенитом». – Чего вы ждете от «СКА-Арены»? – Понятно, что прежде всего она должна быть комфортной для болельщиков.

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