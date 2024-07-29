В Челябинской области по-прежнему закрыто движение машин по трем дорогам

На Южном Урале сохраняются ограничения движения на автодорогах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 9:00 понедельника, 29 июля, закрытыми для проезда остаются 3 автодороги регионального значения: Красносельское – Сухарыш (участок км 10); Березняки – Депутатский (участок км 2-3); Карабаш – Киолим (участок км 7).