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Спички - не игрушка

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Диаспора не смогла помочь: Судья отправила 12 иноземцев в тюрьму

Диаспора не смогла помочь: Судья отправила 12 иноземцев в тюрьму

Суд в Екатеринбурге: группа из 12 человек осуждена за незаконный оборот наркотиков В Ленинском районном суде Екатеринбурга 6 мая 2025 года завершилось громкое дело: 12 человек получили длительные сроки за участие в незаконном обороте наркотиков.

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