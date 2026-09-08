Согласован проект жилого дома по программе реновации в Бутырском районе

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации на северо-востоке столицы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.