Согласован проект жилого дома по программе реновации в Бутырском районе

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации на северо-востоке столицы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
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