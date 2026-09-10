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Царьград

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AY YOLA и Uma2rman стали амбассадорами фестиваля в Екатеринбурге

AY YOLA и Uma2rman стали амбассадорами фестиваля в Екатеринбурге

Этно-группа AY YOLA, Uma2rman и Сергей Бобунец стали амбассадорами Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге 2026 года.

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