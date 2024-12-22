Любители природы и отдыха на открытом воздухе найдут в Норвегии величайшее многообразие пейзажей в пределах одной европейской страны.
46 причин совершить путешествие в Норвегию
Комментарии
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Андрей Шишинов
Это случайно не в ту норвегию, которая присоединилась к санкциям против России, поставляет бывшей украине оружие и перечисляет туда денежки? Каждый кто туда поедет автоматически становится спонсором террористического киевского режима.
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